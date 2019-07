Piazza Colombo a Bettola si rifà il look “Cantiere al via entro fine settembre”

Piazza Colombo a Bettola si rifà il look.

I lavori, a cura del Comune, prevedono il rifacimento della pavimentazione di Piazzetta Esperanto e Vicolo dei Carabinieri. Non solo, anche la fontana al centro di Piazza Colombo subirà un restyling, così come è previsto il completamento dei marciapiedi sul lato ovest.

“Il cantiere prenderà il via entro fine settembre – ha spiegato il sindaco Paolo Negri – a budget quasi 200mila euro che l’Amministrazione Comunale ha sapientemente accantonato in vista di una manutenzione di cui il paese ha bisogno”.

“Un ritorno alle origini, nel solco della tradizione – evidenzia il primo cittadino -. Anzitutto il rifacimento della sede stradale di Piazzetta Esperanto e il vicoletto adiacente con la posa in opera del ciottolato; poi sarà la volta della fontana: un restauro vero e proprio del corpo in cemento e dei quattro zampilli, con il rifacimento del fondo. Sarà poi tolta la siepe e rifatta la pavimentazione utilizzando la pietra di Luserna, il tutto in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza. Il progetto è curato dall’architetto Marcello Spigaroli. E sarà anche occasione per completare i marciapiedi che corrono sul lato ovest di Piazza Colombo. Infine anche lavori di rifacimento della segnaletica viabilistica orizzontale così come la sostituzione della cartellonistica stradale vetusta e ammalorato”.

“Stiamo inoltre sollecitando, a seguito delle numerose richieste dei cittdini, l’intervento della Provincia per la sostituzione e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale lungo alcune strade sul territorio comunale al di fuori del centro abitato – non di nostra competenza – così come per la sistemazione del guardrail e della ringhiera del ponte sul Nure”.

Ma l’estate 2019 a Bettola si tingerà anche delle tinte calde delle note di Christoph Hartmann, celebre ed apprezzato Maestro di Oboe, una presenza fissa nell’estate bettolese. Hartmann, primo oboe della Filarmonica di Berlino e di recente insignito della cittadinanza onoraria di Bettola, a partire dal 19 e fino al 21 luglio si esibirà assieme ad altri musicisti della Filarmonica di Berlino nel “Sommermusiken”: tre concerti di musica classica alla Cappella dellʼApparizione e in Borgo SantʼAmbrogio, con la speciale partecipazione di Elio (Elio e le Storie Tese).