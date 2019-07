Poker per il Piacenza nel primo test stagionale

Primo test stagionale per il Piacenza, che a Salsomaggiore, sede del ritiro, ha affrontato una selezione dilettanti guidata dal tecnico piacentino Andrea Macchetti.

La gara si è conclusa con la vittoria per 4-1 della squadra di Franzini, con il tecnico che ha testato i nuovi arrivati: passati in svantaggio nel primo tempo, i biancorossi hanno pareggiato con Della Latta per poi andare a segno nella ripresa con Sestu, il nuovo acquisto Giandonato, e con il giovane Lamesta, attaccante classe 2000 aggregato dal settore giovanile.

Una buona sgambata per il Piacenza, ovviamente appesantito dai carichi di lavoro della prima settimana di ritiro, condizionata dal grande caldo. La squadra tornerà in campo domenica (ore 17) allo stadio “Voltini” di Crema per la sfida contro la Pergolettese, neo promossa in Serie C. Il 4 agosto poi il primo impegno ufficiale in Coppa Italia con la Viterbese.

Foto Piacenza Calcio