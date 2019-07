Polizia locale, due provvedimenti di allontanamento dal quartiere Roma

Polizia Locale, l’esito dei controlli antidegrado effettuati negli ultimi giorni in particolare nella zona di via Roma

Nei giorni scorsi, durante i consueti controlli antidegrado effettuati in città, agenti della Polizia Locale hanno fermato e nuovamente denunciato un cittadino di nazionalità palestinese per inottemperanza all’ordine di espulsione. Condotto in Questura per l’identificazione, all’uomo sono stati notificati un nuovo provvedimento di espulsione e un ordine di allontanamento (Oda) per violazione dell’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana.

Inoltre, durante un controllo di polizia stradale in via Roma, un cittadino di nazionalità nigeriana è stato penalmente sanzionato per la mancata esibizione del permesso di soggiorno.

Pattuglie della Polizia Locale sono invece intervenute all’interno dei Giardini Margherita e hanno sanzionato quattro persone (tre italiani e un cittadino rumeno) per consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro vietato, in determinati luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana, mentre nelle vicinanze un cittadino italiano è stato sanzionato per questua molesta ai sensi dell’art. 17 del RPU.

Infine, durante i controlli nei principali parcheggi cittadini, la Polizia Locale ha notificato un Oda a un cittadino originario del Gambia, domiciliato a Piacenza, che esercitava attività di parcheggiatore abusivo.

“L’attenzione sul quartiere Roma – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – è sempre molto alta e i quotidiani controlli, con relative sanzioni, ne sono la dimostrazione. Proseguiremo su questa strada, perché il quartiere e la zona della stazione ferroviaria necessitano di un’attenzione elevata che solo la costanza dei controlli può soddisfare: siamo al fianco di chi vuole vivere questo bellissimo quartiere in serenità e rispettando la civile convivenza”. (nota stampa)