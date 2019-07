Premio di poesia Valtidoncello, ultimi giorni per partecipare. Premiazioni l’8 settembre

Premio di poesia Valtidoncello: ancora pochi giorni per concorrere. Il gong che chiude le partecipazioni suona il 31 luglio. Sarà poi resa nota la rosa dei dieci finalisti, e domenica 8 settembre a Pecorara cerimonia conclusiva dalle ore 15 con la passerella dei candidati alla vittoria. Le composizioni in gara saranno lette dagli autori stessi, oppure a piacimento da Angelo Antoniozzi e Irma Arzani.

Al termine delle letture la commissione giudicatrice (presieduta da Umberto Fava) sceglierà il vincitore. Al quale andrà una targa, ai nove segnalati diplomi. Da sempre il “Valtidoncello” non dà soldi e non ne chiede. Infatti da sempre non è richiesta alcuna tassa di lettura. La gara poetica sarà condotta col suo noto garbo e stile dall’immancabile Domenico Grassi e si svolgerà nel fresco del parco comunale (nel teatrino parrocchiale in caso di maltempo). Nella sezione giovani – fino ai 16 anni – premi ex aequo (diplomi) ai cinque componimenti maggiormente meritevoli.

Si può partecipare con una o due composizioni inedite in italiano, battute a macchina, da inviare alla segreteria del concorso presso il Comune Alta Val Tidone (mail: info@comunealtavaltidone.pc.it.), oppure alla Pro Loco di Pecorara (29031), in via Veneto 2/A. Organizza la Pro Loco di Pecorara e il Comune di Alta Val Tidone col sostegno della Banca di Piacenza e della Parrocchia.

A conclusione di tutto, dopo le emozioni della volata finale per la conquista del premio, sarà servito il tradizionale rinfresco aperto a tutti, vincitori, vinti e pubblico, e da tutti sempre molto gradito.