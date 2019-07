Primi test per la Vigor, Lischetti ““Ho trovato una squadra in ottima condizione”

Entra nel vivo la preparazione della Vigor Carpaneto 1922, formazione piacentina che sabato scorso si è radunata al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto in vista della terza stagione consecutiva e della storia in serie D.

Ieri (lunedì) e oggi (martedì) mister Adailton ha sottoposto i biancazzurri a due sedute di allenamento giornaliere, mantenendo il ritmo anche nei prossimi giorni fino all’amichevole di venerdì a domicilio del Modena. La prima giornata del nuovo corso-Vigor è stata dedicata ai test coordinati dal preparatore fisico del Carpaneto Pablo Lischetti, al suo quarto anno alla corte del presidente Giuseppe Rossetti.

“La condizione della squadra in linea generale è ottima – spiega Lischetti analizzando i dati dei test – stiamo predisponendo allenamenti personalizzati per alcuni elementi della rosa che hanno alcuni deficit su specifiche funzionalità; per il resto, siamo a un’ottima posizione di partenza. Abbiamo a disposizione strumenti preziosi come Gps e drone per le riprese degli allenamenti; con mister Adailton stiamo cercando di abbinare i principi di gioco che vuole applicare alla squadra con il lavoro sulla condizione fisica in un unico metodo integrato”.



Immagine Maurizio Hobby Foto