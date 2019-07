Promozione della salute e ricerca scientifica, Ausl Piacenza e liceo Gioia fanno squadra.

In direzione generale è stato sottoscritto un accordo tra il direttore Ausl Luca Baldino e il preside del liceo Gioia Mario Magnelli che punta a potenziare la collaborazione tra le due istituzioni. Un percorso iniziato nei primi anni Novanta dall’allora preside Alberto Gromi con “Progetto Giovani”, una serie di attività volte a promuovere l’educazione alla salute dei ragazzi, e che si è andato via via arricchendo.

A fare sintesi delle nuove progettualità è l’indirizzo di bioscienze rivolto agli studenti del corso scientifico: l’intesa siglata tra Ausl e Gioia consentirà di tradurre in pratica lo studio in aula. Un esempio? La possibilità di avere accesso ai laboratori di analisi, così come l’attivazione di ricerche su dati epidemiologici, incentivazioni e certificazioni per studenti che intraprendono professioni sanitarie.

Tra le collaborazioni già avviate lo scorso anno scolastico figurano: attivazione dello sportello dedicato ai disturbi alimentari, formazione all’uso del defibrillatore, attività didattiche con il dottor Agostino Rossi.