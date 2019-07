Pubblica Sant’Agata, apre a Rivergaro il punto medico estivo gratuito

A partire da sabato 13 luglio fino a domenica 15 settembre, su iniziativa delle Pubblica Assistenza Sant’Agata, partirà un nuovo progetto che prevede l’apertura di un moderno punto medico estivo gratuito presso il Poliambulatorio Negri di Rivergaro, in via Don Veneziani 9.

All’interno della struttura sanitaria sarà presente un medico dalle ore 9 alle ore 19 al sabato e alla domenica. La cittadinanza e tutte le persone di passaggio potranno accedere gratuitamente al servizio messo a disposizione dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata, e all’interno del poliambulatorio si potranno effettuare visite mediche e prestazioni ambulatoriali, invece le persone che non potranno recarsi presso lo studio medico potranno richiedere sempre gratuitamente la visita del medico presso il proprio domicilio contattando il numero 0523 957999.

“Un nuovo servizio autofinanziato dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata” – spiegano dall’associazione -, per mettere a disposizione dei cittadini una struttura territoriale alla quale possono rivolgersi in ogni momento della giornata. Essa rappresenta una risposta concreta e adeguata ai bisogni di salute e assistenza che non richiedano il ricorso all’Ospedale”.

“Il progetto del punto medico estivo – aggiungono – è nato per venire incontro alle varie necessità della cittadinanza soprattutto nel periodo estivo, dove la popolazione incrementa e inoltre, essendo il primo Comune della Val Trebbia, transitano molti turisti”.

All’interno del punto medico estivo saranno presenti a rotazione vari medici specializzati in Medicina Generale e in Emergenza Territoriale”.

ASPETTI PRINCIPALI DEL PUNTO MEDICO ESTIVO – “Si tratta di un servizio innanzitutto comodo – spiegano dalla Pubblica Sant’Agata – un punto medico gratuito, vicino e con possibilità di visite domiciliari. Inoltre è rapido, senza tempi di attesa e senza necessità di prenotazione, e offre la possibilità di ottenere ad ogni accesso un referto medico”.