“Dopo quello di via Trebbia, sistemiamo il parco giochi di via dei Bazachi”

Prosegue la serie di incontri tecnici organizzati dall’Amministrazione comunale di Piacenza per fare il punto della situazione sugli interventi realizzati e da realizzare nelle frazioni cittadine.

Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, e l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi, accompagnati dal consigliere Sergio Pecorara (Forza Italia) e dai tecnici comunali, hanno incontrato alcuni abitanti di Borgotrebbia, procedendo alla verifica dei lavori conclusi nei mesi scorsi, a partire dalla sistemazione dei giardini di via Trebbia, dalla realizzazione dell’attraversamento pedonale luminoso e dalla messa in sicurezza con paletti del tratto pedonale adiacente il giardino stesso.

“Siamo a conoscenza delle varie problematiche che riguardano via Trebbia – commenta Tassi – che è l’asse viario principale di attraversamento del quartiere. Sono state posizionate alcune telecamere, ma la richiesta è di procedere anche alla realizzazione di dossi limitatori di velocità e ne verificheremo la fattibilità in tempi brevi. Per quanto riguarda le problematiche legate ai parcheggi, siamo fiduciosi che la situazione si possa almeno in parte risolvere, una volta realizzato il nuovo parcheggio previsto sul retro della chiesa parrocchiale”.

Non sono mancate alcune richieste anche per altre zone del quartiere, a partire dalla necessità di una fermata dell’autobus urbano nella zona di via Berzolla, su cui occorrerà un approfondimento con l’azienda di trasporto pubblico.

“Tra le 18 aree e parchi gioco oggetto di prossimo intervento di sistemazione che sono state inserite nell’ultima variazione di bilancio – annuncia in conclusione l’assessore Tassi – è compresa anche quella di via dei Bazachi, dove saranno sistemati gli accessi e le attrazioni per i bambini. Installeremo inoltre un nuovo canestro per il basket nel campetto polivalente di via Dal Verme”.