“Regaliamo la nostra casa di Zerba”. La signora Germana Monteverde è decisa a liberarsi della casa ricevuta in eredità dal fratello Sereno nel borgo della Val Boreca, all’estremità sud ovest della provincia di Piacenza.

“Siamo di Milano – spiega la proprietaria – e quella casa versa in condizioni di abbandono da ormai troppi anni; sono tanti i lavori da fare per metterla a posto. Inoltre conservo un brutto ricordo legato a quella abitazione: durante la seconda guerra mondiale io e la mia famiglia siamo stati sfollati da Milano a Zerba.

A guerra finita, mio fratello Sereno ha deciso di acquistare la proprietà. Una scelta che non ho mai condiviso”. E così la scelta di affiggere un cartello con un numero di telefono con la singolare offerta: “Questa casa si regala”. Anche sui social si è diffuso l’annuncio nel gruppo “A Piacenza chiedilo a me”.

“Sono stata subissata da numerose telefonate – ha proseguito la signora Monteverde – ma credo che non ci sia da stupirsi, non sono la prima persona che “regala” un immobile: troppe tasse, troppi costi”.

“Un fatto che fa pensare – ha commentato l’avvocato Giorgio Spaziani Testa, Presidente nazionale di Confedilizia – se in Italia non si cambierà al più presto registro attraverso una riduzione della tassazione sugli immobili ci troveremo purtroppo presto ad abituarci a situazioni come questa in cui il proprietario di una casa, anche considerate le spese sempre maggiori che gravano sul mattone, decide addirittura di cedere gratuitamente il proprio patrimonio immobiliare”