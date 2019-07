Raduno da record per i 70 anni del Vespa Club, in 500 arriveranno Piacenza

Davvero un record quello raggiunto dal Vespa Club Piacenza per il Raduno Nazionale di Piazza Cavalli in programma domenica 14 luglio.

Si festeggiano i 70 anni dell’associazione piacentina dedicata alla Vespa e per l’occasione lo staff organizzatore ha dovuto chiudere le iscrizioni, arrivate a 500 persone. “Mai viste – commentano entusiasti dal club – tante Vespa nel “salotto buono” della nostra città, nonostante i 70 anni di attività del Club. Tantissimi saranno i modelli di Vespa, rappresentati di tutti i colori e le epoche, provenienti da tutte le regioni del nord Italia, alcune dal centro, dalla Sardegna ed anche dalla Svizzera. Sarà allestita anche una mostra fotografica con le immagini vintage del Club e dei suoi personaggi”.

Riccardo Gianelli, Presidente da 25 anni di Vespa Club Piacenza, accoglierà gli ospiti in Piazza Cavalli, grazie alla collaborazione del Comune. Prima di partire per il giro in collina, alle ore 11, sarà esaudito il desiderio di Anna, una bimba piacentina di 8 anni che si sta curando per una grave malattia, iniziativa di solidarietà di Vespa Club Piacenza in collaborazione con l’associazione Onlus “Andrea e i Corsari della maratona”.

Info e dettagli su www.vespaclubpiacenza.com