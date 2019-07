Ragazza in difficoltà in Trebbia, si tuffa e la salva l’amico 15enne

Si è tuffato in Trebbia per prestare soccorso e riportare a riva l’amica che si era trovata improvvisamente in difficoltà, mentre stava facendo un bagno nel fiume Trebbia, poco a monte della città di Bobbio (Piacenza).

E’ accaduto nella tarda mattinata del 19 luglio alla spiaggia della Berlina, dove è giunta l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Bobbio, inviata dalla Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest. Secondo quanto ricostruito, una ragazza 19enne si è trovata in difficoltà mentre stava nuotando in un punto dove le acque sono profonde: il giovane che era con lei, di soli 15 anni, non ha esitato a tuffarsi per trascinarla a riva.

Successivamente è stata soccorsa dai sanitari tempestivamente arrivati sulla sponda del Trebbia. Per lei fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Bobbio per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Bobbio per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.