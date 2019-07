Rajapack premiata come best shop dall’istituto tedesco Qualità e Finanza

Comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (ad esempio come si scrive un’intervista, esperienza sul campo), potenziando le competenze linguistiche; In occasione della prima edizione italiana del rapporto “Top Brand 2019/2020”, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha riconosciuto a Rajapack, la filiale di Castelsangiovanni (Piacenza) del gruppo RAJA specializzato nella distribuzione di materiali per imballare, proteggere, sigillare, etichettare e spedire, il Sigillo di Qualità come Best Shop nella categoria “Forniture per commercio, ufficio, industria” all’interno del settore Ufficio, Tecnologia e Media.

L’intenso percorso di analisi quantitativa e qualitativa condotto dall’ITQF, leader in Europa nelle indagini di qualità, è stato pensato e realizzato per mappare i leader italiani dell’e-commerce secondo 36 parametri tra cui prodotti, prezzi e tempi di consegna. Valutando una “long list” di 1.500 portali con il coinvolgimento di esperti e utenti, lo studio ha premiato i 200 migliori negozi digitali attivi nel Belpaese.

Il portale online rajapack.it ha così conquistato il gradino più alto del podio. Una posizione di leadership assegnata dagli utenti stessi che hanno giudicato positivamente il design del sito, la funzionalità della ricerca, il sistema cataloghi, la rappresentazione visiva del prodotto e le informazioni sui tempi di consegna.

“Ricevere questo premio da un istituto così autorevole sul mercato è motivo di grande soddisfazione perché certifica l’impegno, la professionalità e la qualità che da sempre ricerchiamo in azienda – dichiara Lorenza Zanardi, Direttore Generale di Rajapack Italia – Un sigillo importante che conferma l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi per la realizzazione di un e-commerce capace di trasformare un mercato per sua natura B2B in un business B2C in cui il cliente e la sua piena soddisfazione del servizio sono il nostro obiettivo costante.”

Il sigillo dell’ITQF, una garanzia di qualità per i consumatori e di successo per le aziende, è il secondo riconoscimento ufficiale del 2019 per Rajapack. Nel corso della 13esima edizione del Netcomm Forum, l’azienda piacentina ha, infatti, ricevuto il premio come miglior e-commerce nella categoria “Servizi” al Netcomm E-commerce Award, l’iniziativa del Consorzio che individua le migliori realtà italiane di e-commerce che hanno saputo distinguersi per innovazione di business, evoluzione tecnologica, relazione con il cliente e altri elementi caratterizzanti la loro presenza online.