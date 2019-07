Reality by Fabio Zaffignani tra i migliori parrucchieri d’Italia

Reality parrucchieri by Fabio Zaffignani rappresenta Piacenza nella guida ai migliori parrucchieri d’Italia.

La guida raccoglie i top hairstylist d’Italia da oltre 20 anni. Si tratta di un book di oltre 200 pagine che, ogni anno, sceglie i migliori 200 saloni attivi sul territorio su gli 86mila esistenti. Ogni Regione e ogni capoluogo di provincia indica i professionisti migliori.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli: “La donna, infatti, – spiegano gli autori della guida – oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella”.

“E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità”.

LA GUIDA COMPLETA

Fonte foto: Facebook