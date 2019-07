Record di ozono a Piacenza, caldo e temperature oltre i 38 gradi

Livelli di ozono molto elevati in provincia di Piacenza nel week end. Previste temperature in pianura oltre a 38 gradi in pianura.

Domenica mattina possibili temporali localmente anche di forte intensità per il passaggio di aria fredda.

Come si legge dalla mappa regionale venerdì 5 luglio si sono stati registrati in Emilia-Romagna diversi superamenti del limite di concentrazione (media oraria 180 µg/m3) dell’ozono. Le concentrazioni hanno raggiunto i 206 µg/m3 a Piacenza (Parco Montecucco), un livello record il più alto della regione.

Secondo Arpae sono previste condizioni di disagio bioclimatico per sabato 6 e domenica 7 luglio 2019 nei centri abitati dei Comuni capoluogo di provincia e nelle aree di pianura.

ECCO LE CONSEGUENZE DELLA CONCENTRAZIONE DI OZONO PER LA SALUTE

Nel weekend è previsto infatti tempo stabile e soleggiato con nuovo aumento delle temperature massime, che si porteranno sui valori di 34-38 °C. Sono condizioni meteorologiche che favoriscono l’innalzamento dei valori di ozono in atmosfera. Il 5 e il 6 luglio sono prevedibili pertanto diffusi superamenti della soglia di informazione (media 180 microgrammi/m3), rispetto a quelli verificatisi nei giorni scorsi, soprattutto nell´area centro occidentale della regione.

Per la giornata di domenica 7 luglio, nonostante l’arrivo di una perturbazione nella serata, potrebbero permanere ancora condizioni meteorologiche favorevoli alla formazione di ozono.