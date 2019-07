Ricco calendario per le animazioni di “Piacere Estate”: “Continua l’impegno per rivitalizzare il quartiere Roma”

Presentato il calendario delle iniziative che animeranno il progetto “Piacere Estate” nelle prossime settimane: tanti gli appuntamenti per bambini e famiglie che animeranno a Piacenza i Giardini Margherita e quelli intitolati a Padre Gherardo dal 4 luglio al 6 settembre.

“Proprio nei giorni in cui si conclude, con grande successo in termini di partecipazione, il Grest di San Savino – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella – prende il via una nuova stagione di “Piacere Estate”, garantendo una continuità importante all’impegno dell’Amministrazione comunale per rivitalizzare il quartiere Roma, valorizzarne le aree verdi e promuoverne la frequentazione, offrendo ai ragazzi e alle famiglie un punto di riferimento prezioso e un presidio educativo durante le vacanze scolastiche”.

“Anche quest’anno – prosegue Zandonella – abbiamo voluto confermare il sostegno a un progetto storico e consolidato come “Piacere Estate”, caratterizzandolo non solo per l’animazione ai giardini di Padre Gherardo, ma facendo sì che anche i Giardini Margherita accogliessero diversi appuntamenti, per favorire la presenza attiva di bambini e genitori in entrambi i parchi”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

– Giardini Padre Gherardo: Giovedì 4 Luglio dalle ore 17-19,30

“Giardino dello Sport” Tornei di Ping Pong, (rientra nel Progetto Giardini da vivere)

Oltre a Torneo di “Uno”, corsa con i sacchi, Bowling…Uno spazio per gli sport all’interno dei giardini

– Giardini Padre Gherardo: Martedì 9 Luglio dalle ore 17-19,30

“SCULTURE DI CRETA”

Utilizzo della creta come materiale, per fare, creare, riprodurre, liberando la fantasia di ognuno.

– Giardini Margherita: Mercoledì 10 Luglio dalle 18 alle 21,30

“I GIOCHI DI UNA VOLTA”

Uno sguardo al passato e ai giochi tradizionali e caratteristici

– Giardini di Padre Gherardo: Giovedì 11 Luglio dalle ore 17-19,30

“LABORATORIO D’ARTE”, la fabbrica dei colori, sulle tracce di Hervè Tullet

Rappresentazioni grafico-pittoriche con l’utilizzo di tempere e pennelli, cooperazione e tanta fantasia

– Giardini Padre Gherardo: Mercoledì 17 Luglio dalle 18 alle 21,30 “Giardini dello Sport”

“YOGA AL PARCO”

Giardini: uno spazio per rilassarsi e stare in contatto con la natura

– Giardini Padre Gherardo: Giovedì 18 Luglio dalle ore 17-19,30

“Giardini dello Sport”

Tornei di Ping Pong, torneo di “Uno”, corsa con i sacchi, Bowling…Uno spazio per gli sport anche all’interno dei giardini

– Giardini Padre Gherardo: Martedì 23 Luglio dalle ore 17-19,30

“LABORATORIO D’ARTE”, la fabbrica dei colori, sulle tracce di Hervè Tullet

Rappresentazioni grafico-pittoriche con l’utilizzo di tempere e pennelli, cooperazione e tanta fantasia

Giardini Padre Gherardo: Giovedì 25 Luglio dalle ore 17-19,30

“ FESTA HAWAIANA”

Creazione di vestiti, collane, decorazioni con l’utilizzo di materiali diversi (carta crespa, tempere, pennarelli…)

– Giardini Margherita: Mercoledì 31 Luglio dalle 18 alle 21,30 “Giardini dello Sport”

“YOGA AL PARCO”

Giardini: uno spazio per rilassarsi e stare in contatto con la natura

– Giardini Padre Gherardo: EVENTO: Venerdì 2 Agosto dalle 18 alle 22,00

“CENA AL PARCO”

Un momento di condivisione e piacere culinario all’interno del parco, con l’esposizione degli elaborati d’Arte.

– Giardini Padre Gherardo: EVENTO: Venerdì 30 Agosto dalle 18 alle 21,30

“RINVERDIAMO IL PARCO”

Prendersi cura del parco, attraverso la pulizia e la semina di piante aromatiche.

– Giardini Margherita: EVENTO: Venerdì 6 Settembre dalle 18 alle 22,00

“GRANDE FESTA FINALE”