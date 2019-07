Riconteggio voti Samuele Raggi, il Comune deve pagare le spese legali

Riconteggio voti per Samuele Raggi, il Comune di Piacenza è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute dal candidato alle ultime elezioni amministrative, pari a 9 mila e 93 euro.

La sentenza è esecutiva e palazzo Mercanti avrà 120 giorni per poter disporre il pagamento.

La vicenda a cui fa riferimento è nota: durante il conteggio delle schede delle elezioni del giugno 2017 al candidato consigliere della lista Piacenza del Futuro, Samuele Raggi, non sono stati attribuiti 12 voti nella sezione 103, assegnati invece a un altro consigliere, Francesco Petronzio.

Questo ha fatto sì che Gianluca Bariola risultasse il primo dei non eletti, entrando in consiglio dopo le dimissioni del candidato sconfitto del centrosinistra Paolo Rizzi.

La complessa vicenda giudiziaria che ne è seguita non si è ancora conclusa: nei mesi scorsi sempre il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto il torto subito da Raggi, e ora ne sancito anche il risarcimento delle spese legali.

Ora la questione è nelle mani del Tar di Parma, che dovrebbe esprimersi nel tardo autunno. Dopo questo ultimo step, Raggi dovrebbe riuscire ad entrare in consiglio al posto di Bariola.

Non sarà tuttavia necessario attendere così a lungo per veder approdare la vicenda sui banchi di palazzo Mercanti, che sarà chiamato ad esprimersi sul rimborso da riconoscere a Samuele Raggi, essendo questo contabilizzato come debito “fuori bilancio” e pertanto oggetto di variante. Cosa che accadrà, con ogni probabilità, dopo l’estate.