Rientrata in funzione la conca di navigazione sul Po di Isola Serafini

Da oggi, venerdì 19 luglio, è rientrata in funzione, a seguito degli interventi di riparazione sulle porte di valle, la conca di navigazione sul Po di Isola Serafini, a Monticelli d’Ongina (Piacenza).

Lo comunica l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. E’ dunque nuovamente possibile per le imbarcazioni transitare attraverso la conca, secondo le regole già in vigore:

– da lunedì a venerdì: la concata si potrà effettuare dalle ore 8.00 alle ore 18.00, previa prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente;

– sabato, domenica e festivi: la concata si potrà effettuare dalle ore 8.00 alle ore 17,00, previa prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del venerdì precedente o del giorno feriale antecedente nel caso di festività.

Le prenotazioni si possono effettuare via telefono al numero 0372.35458 (ufficio navigazione AIPo di Cremona) o via mail, alla casella “concaisolaserafini@agenziapo.it” Prima e durante il transito sarà possibile contattare gli operatori di conca ai seguenti numeri di cellulare: 335.6130385 – 348.8813060.