PRESENTI I SALUMI DOP PIACENTINI IN ABBINAMENTO AL PRODOTTO PRINCIPE DELLA ROMAGNA

Piadina Romagnola, musica e motori. Sono gli ingredienti della prima edizione di Piadina Night, la notte della Piadina IGP andata in onda il 25 luglio a Rimini in piazzale Boscovich , per intenderci il piazzale che ospita la ruota panoramica. La manifestazione è stata organizzata dal Consorzio di Tutela Piadina Romagnola IGP.

Tra gli invitati della serata il Consorzio Salumi DOP Piacentini che ha portato in degustazione il tris dei nostri salumi in abbinamento alla Piadina. E’ stato un vero assalto allo stand piacentino, sicuramente il più visitato dai tantissimi villeggianti che hanno partecipato alla serata. Lo staf del nostro consorzio, capitanato dall’instancabile Lorella Ferrari, è stato messo veramente a dura prova, alla fine della serata la Berkel fumava nel vero senso della parola, e non solo l’affettatrice. Oltre cinquecento le degustazioni approntate e servite, una vero trionfo per i nostri salumi.

Gli chef dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli hanno proposto sette ricette gourmet con la piadina, due delle quali con i salumi piacentini: Piadina con schiacciata di patate di Bologna Dop, parmigiano, porro affumicato e Pancetta piacentina DOP; Piadina con Coppa piacentina DOP, con pesto di rucola e noci, olio extravergine di oliva e aceto balsamico di Modena Igp.

Ad allietare la serata l’orchestra di Mirko Casadei che ha infiammato la folta platea con il sound dei suoi oltre 90 anni di storia, variando tra le celebri canzoni romagnole e i classici della canzone italiana.

La Romagna è anche terra di motori con la presenza della Fondazione Simoncelli e del Ducati Club Romagna insieme ai giovani piloti campioni del futuro.

Ancora una trasferta del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini per promuovere i nostri salumi DOP per i quali ancora una volta è stato riservato un visibile apprezzamento a testimonianza della crescente reputazione di cui godono. (nota stampa)