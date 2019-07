Sarmato, recuperati due cani abbandonati in zona industriale

Cani abbandonati a Sarmato, intervento di Metronotte Piacenza. E’ accaduto nella mattinata di domenica 28 luglio: le guardie giurate erano impegnate in un giro ispettivo in via Colombo quando hanno notato la presenza di due cani di grossa taglia che si aggiravano spaesati nella zona industriale.

Gli animali sono stati immediatamente recuperati e quindi messi in sicurezza. Il ritrovamento – commentano da Metronotte Piacenza – va ad aggiungersi ai sei già effettuati nell’ultimo anno.