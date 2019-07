Sbalzato dallo scooter dopo lo scontro, grave a Parma in eliambulanza

Intervento dell’eliambulanza nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio a Fiorenzuola (Piacenza) per soccorrere un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

E’ accaduto poco prima delle 19 lungo la via Emilia. Da quanto si è appreso il centauro, che viaggiava in sella ad un grosso scooter, si è scontrato con una utilitaria per cause in corso di accertamento: a seguito dell’impatto è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra e riportando un trauma cranico.

Rapidi i soccorsi, con l’ambulanza dell’ospedale di Fiorenzuola giunta in pochi minuti sul luogo dell’incidente; nel frattempo è stato allertato anche l’elisoccorso da Parma. Dopo le prime cure sul posto, lo sfortunato centauro è stato trasferito in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore della città ducale.