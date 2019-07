Schiacciato dal trattore a Pianello, elitrasportato a Parma

Schiacciato sotto al trattore, agricoltore trasportato in gravi condizioni dall’elisoccorso all’ospedale di Parma.

E’ successo nel tardo pomeriggio in località Valle di Pianello, quando – per cause da chiarire – l’uomo si è ribaltato con il trattore che stava conducendo.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza da Castelsangiovanni: data la gravità delle condizioni del ferito è stato disposto l’intervento dell’eliambulanza da Parma, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore con traumi da schiacciamento.