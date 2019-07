Scontro all’incrocio in via Einaudi, due auto coinvolte

Scontro tra due auto nella mattinata del 5 luglio a Piacenza in via Einaudi all’incrocio con via Del Maino.

Una Volkswagen Polo e una Nissan sono le vetture coinvolte nell’incidente, ancora da chiarire nella dinamica. Sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I rilievi sono a cura della Polizia Municipale.

Praticamente illesi i due conducenti delle vetture.