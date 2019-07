Scontro auto-moto a Rottofreno: tre feriti. Grave il centauro

Un grave incidente stradale ha funestato il pomeriggio di lunedì 1 luglio nel piacentino. E’ accaduto lungo la via Emilia tra Sarmato e Rottofreno (Piacenza), in località Colombarola.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una vettura e una moto (nelle foto). Tre i feriti: a riportare le conseguenze più gravi il centauro, sbalzato dalla due ruote e finito a terra dopo l’impatto. Rapidi i soccorsi del 118 con le ambulanze da Castelsangiovanni e San Nicolò intervenute insieme ai vigili del fuoco; inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, decollato da Parma, che a causa del maltempo è stato costretto al rientro.

Il motociclista dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Piacenza. Ferite lievemente invece due persone che viaggiavano a bordo dell’auto, condotte all’ospedale di Castelsangiovanni.