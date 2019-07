Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato forti temporali anche nel piacentino, l’aumento della pressione atmosferica favorirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’Emilia Romagna.

Nella seconda parte della settimana e per tutto il week end il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso in pianura, con possibilità di annuvolamenti e occasionali precipitazioni sui rilievi, in particolare nelle mattinate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 luglio.

Le temperature in pianura saranno comprese tra i 18 e i 33 gradi, tra i 14 e i 24 gradi sui rilievi.