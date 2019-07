Sentiero del Tidone, una serata in provincia di Pavia per farsi conoscere con foto e video

Il “Sentiero del Tidone” si presenta anche fuori dai confini provinciali. Venerdì prossimo 5 luglio dalle ore 21 nel salone (ex cinema) in piazza Castello a Romagnese (Pavia), andrà in scena una serata in cui verrà presentato il progetto e il percorso attivo dal 2012 nel territorio piacentino e dal 2016 nel territorio pavese: in totale 69 chilometri di natura che attraversano ben 7 comuni, tra cui Romagnese, che per la prima volta dedica un incontro sull’argomento.

La serata è stata organizzata e promossa dall’associazione “Sentiero del Tidone” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Romagnese e la Pro Loco locale. “Vogliamo ringraziare per l’opportunità concessa – commenta l’associazione “Sentiero del Tidone” – che può essere l’occasione per residenti, villeggianti e turisti di conoscere meglio quest’opera naturalistica che sta riscuotendo ogni giorno sempre più successo”.

Durante la serata verrà trasmesso un filmato del Sentiero (che comprende suggestive foto aeree), saranno disponibili le carte escursionistiche e la guida-marsupio dell’intero percorso: una pubblicazione interamente dedicata all’escursione del Sentiero che costeggia l’intera asta del torrente Tidone, dalla foce alla sorgente (in località Case Matti, in comune di Romagnese).

Novità rispetto alle altre serate di presentazione\promozione del Sentiero sarà la mostra fotografica “Storia e Natura: il Sentiero del Tidone Racconta e Presenta la Val Tidone” in collaborazione con l’associazione “La Strada dei Mulini”.