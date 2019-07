Il “Sentiero del Tidone” si presenta a Romagnese “Caratteristiche uniche”

Il ‘Sentiero del Tidone’ si è presentato per la prima volta a Romagnese (Pavia), luogo che rappresenta la parte più alta dell’intera Val Tidone, proprio dove nasce l’omonimo torrente (località Case Matti).

La serata è stata organizzata dall’associazione “Sentiero del Tidone”, con il contributo dell’amministrazione comunale e della pro loco del caratteristico borgo pavese. Il pubblico presente ha riempito il salone (ex cinema) davanti alla sede municipale, seguendo attentamente i vari interventi che hanno illustrato tutte le peculiarità del percorso che segue l’intera asta del torrente Tidone.

A fare gli onori di casa Manuel Micunco, presidente della Pro Loco, e il neo sindaco Manuel Achille, che ha “ringraziato i presenti e l’associazione Sentiero del Tidone”, sottolineando “la novità rappresentata da questa opera naturalistica, che coinvolgerà gli abitanti”; auspicando quindi “una forte collaborazione con la finalità di valorizzare al massimo il tratto che risiede nel comune di Romagnese che, essendo quello più in alta quota, riveste un’importanza assoluta in termini di posizionamento e di sviluppo del settore turistico”.

La serata ha visto successivamente la proiezione di un filmato del Sentiero e, contestualmente, la spiegazione della genesi del progetto da parte del presidente dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’, Daniele Razza, e del vicepresidente, Sandro Genesi. “Nato nel 2012 a Nibbiano con il promotore Mario Capucciati – hanno spiegato – il progetto ha avuto una evoluzione rapida: nel settembre dello stesso anno si è costituita l’associazione e nel maggio 2014 il tratto piacentino era già terminato, tabellato ed era già stata stampata la prima versione della cartina. Dopodiché – hanno ricordato – sull’onda dell’entusiasmo si è deciso di completare l’intero percorso”.

“Il tratto pavese – hanno continuato i due rappresentanti del sodalizio – era di fatto precostituito da sentieristica già presente e, dalla sua realizzazione e tabellazione (ottobre 2016), permette agli escursionisti (in bicicletta, a piedi, a cavallo) di godere di paesaggi unici che hanno come riferimento i borghi suggestivi di Zavattarello e Romagnese”.

“Il fatto che il Sentiero del Tidone unisca una vallata – hanno concluso Razza e Genesi – ad oggi purtroppo divisa in due provincie e due regioni dovrebbe rappresentare un valore aggiunto per un territorio che deve credere più in se stesso e nelle proprie potenzialità; in cui al grande valore naturalistico si unisca una grande ricchezza fatta dalla propria identità culturale e dell’immenso patrimonio enogastronomico”.

Sul discorso turistico è intervenuto Valentino Matti, originario proprio di Romagnese, presidente dell’associazione ‘LaValtidone’ e socio fondatore del ‘Sentiero’ “L’associazione che presiedo – ha ricordato – ha sempre cercato di diffondere nei territori vicini, ma anche nel resto d’Italia e a volte anche fuori dai confini nazionali, le caratteristiche uniche del territorio valtidonese”.

Fausto Borghi, presidente dell’associazione ‘La Strada dei Mulini’ e a sua volta socio fondatore del ‘Sentiero del Tidone’, ha invece illustrato la mostra allestita per l’occasione e realizzata dal suo sodalizio in collaborazione con il ‘Sentiero del Tidone’. Nell’esposizione si evidenzia la parte storica del Sentiero – con tutto il suo patrimonio militare e religioso (chiese, pievi, rocche, castelli, borghi) – che collega vie di importanza storica internazionale, come la via degli Abati, la via Postumia e la Via Francigena (guado di Sigerico).

“La proposta di mettere in rete tutte le associazioni, gli esercenti, i privati, le amministrazioni, gli enti pubblici – ha voluto sottolineare Tiziano Cai, iscritto all’associazione e residente a Pometo – è un’occasione che Romagnese non deve farsi sfuggire ma, al contrario, sfruttare al meglio per ottenere grandi risultati in termini di sviluppo e visibilità”.

Gli organizzatori hanno infine ricordato il prossimo appuntamento sul Sentiero: “Sabato 27 luglio si terrà la seconda edizione della camminata serale

otturna di un tratto del percorso che quest’anno si svolgerà nel territorio comunale di Zavattarello lungo un anello – con andata durante il tramonto e rientro dopo la cena – al chiaro di luna e sotto le stelle”. Partecipazione a numero chiuso con prenotazione obbligatoria (Michele 3939638154 oppure info@sentierodeltidone.it).