Sentiero del Tidone, a Zavattarello la seconda edizione della camminata notturna

A seguito del successo dello scorso anno, l’associazione “Sentiero del Tidone” ha deciso di organizzare per sabato 27 luglio la seconda edizione della camminata serale/notturna sul Sentiero del Tidone.

Quest’anno la location scelta è Zavattarello: sarà infatti il territorio del turistico comune pavese, che confina con la provincia di Piacenza (e la Regione Emilia-Romagna) e il comune Alta Val Tidone, ad ospitare questa passeggiata che include, come lo scorso anno, un piacevole ristoro presso un agriturismo della zona.

Il percorso ad anello (novità rispetto allo scorso anno) di circa 7 km (6 Andata + 1 Ritorno) di medio/facile difficoltà partirà dalla frazione Moline: i partecipanti si dovranno presentare tra le 18 e 30 e le 19 e 30 (ampio parcheggio controllato per l’intera durata dell’evento) e, accompagnati dai volontari del Sentiero del Tidone, attraverseranno prima San Silverio e successivamente Ossenisio tra panorami mozzafiato e tramonti suggestivi: arrivo finale alla frazione La Valle, per cena a menù fisso (primo, secondo, contorno e acqua a euro 15 adulti, 10 per bambini fino a 10 anni) presso l’agriturismo.

Sarà possibile fare rientro dalle ore 21 con altro percorso, sempre accompagnati dai volontari dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’, sotto le stelle.

INFO E CONTATTI – Viene richiesto abbigliamento adeguato e la torcia per il rientro. Per la partecipazione vengono richiesti 5 euro di contributo organizzativo alla partenza. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

L’evento, come lo scorso anno, per ragioni organizzative è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria anticipata tramite telefono (Michele 3939638154 o Daniele 3290945728) o email (info@sentierodeltidone.it).

L’associazione ‘Sentiero del Tidone’ per l’organizzazione e la promozione della manifestazione si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco di Zavattarello, dell’associazione ‘LaValtidone’, della Protezione Civile della zona, del Consorzio di Bonifica di Piacenza e dell’amministrazione comunale di Zavattarello.