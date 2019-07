Serata dedicata ai droni con Skyview, Rotary e Rotaract Fiorenzuola

Il nuovo anno rotariano del club Fiorenzuola d’Arda si apre con una interessante iniziativa conviviale presso l’Agriturismo La Finestra sul Po a San Nazzaro di Monticelli d’Ongina giovedì 11 luglio alle 20,30.

Nel suggestivo scenario a pochi passi dal fiume, i soci del Rotary ed i loro ospiti incontreranno Gian Francesco Tiramani che discuterà dell’utilizzo della tecnologia dei droni in diversi campi dell’azione sociale, imprenditoriale e in ambiti di forte interesse pubblico.

Tiramani ha una lunga esperienza nel settore, è imprenditore della startup Skyview e fondatore della rete Rescue Drones Network, la prima rete di pronto impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Droni) a supporto delle attività di soccorso sia ordinario che per medio-macro emergenze; è inoltre tra i fondatori della FIAPR, la federazione italiana per gli aviomobili a pilotaggio remoto, ma è anche molto attivo nell’ambito delle operazioni di soccorso, avendo anche operato per ANPAS e Misericordie.

“Vogliamo mettere in contatto i nostri soci con una delle nuove tecnologie più interessanti, più utilizzate ma ancora meno conosciute dal grande pubblico – afferma il neo presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda Francesco Timpano -. Lo vogliamo fare in un contesto particolare come l’agriturismo La Finestra sul Po e dove realizzeremo un interessante service formativo a vantaggio di giovani agricoltori e agricoltori del nostro territorio che ancora non utilizzano questa tecnologia nell’ applicazione in questo ambito. L’attività formativa si realizzerà nel pomeriggio nello stesso contesto”.

L’attività è realizzata in collaborazione con il Rotaract Club Fiorenzuola d’Arda e con il suo Presidente Riccardo Alfano.