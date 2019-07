Servizi scolastici, al via le iscrizioni per le mense e il trasporto per l’anno 2019-2020

Sono operative dal 1° luglio, con scadenza rispettivamente il 10 agosto e il 10 settembre prossimi, le iscrizioni ai servizi di trasporto e mense scolastiche per il 2019-2020.

Il servizio di trasporto – attivato anche quest’anno dall’Amministrazione comunale e affidato a una ditta esterna – ha l’obiettivo di agevolare l’accesso alle strutture e la mobilità per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la primaria in zone di periferia urbana o, se residenti nelle frazioni, in città. Si rivolge in particolare agli alunni che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri, a causa della distanza o degli orari di lavoro dei genitori, ed è garantito per le primarie Carella, Vittorino da Feltre, Mucinasso, Alberoni, San Lazzaro, Caduti sul Lavoro e don Minzoni, nonché per le scuole dell’infanzia di Gerbido e Borghetto.

Sino al 10 agosto, le famiglie che intendono fruire del servizio devono presentare la domanda di iscrizione attraverso il modulo reperibile sul sito web comunale o disponibile, in formato cartaceo, presso gli sportelli Quic di viale Beverora. La tariffa, mensile o annuale, prevede agevolazioni correlate ai livelli Isee o in caso di fratelli che utilizzino il bus.

Le richieste, debitamente compilate, possono essere consegnate personalmente presso gli stessi sportelli Quic o inviate tramite posta elettronica (allegando il modulo e la copia del documento del genitore firmatario) all’indirizzo antonella.longo@comune.piacenza.it , per l’Unità operativa Servizi per l’Infanzia, la Scuola e la Formazione. Tutta la documentazione, incluse le tariffe, le linee attive e i percorsi seguiti dai pulmini, è pubblicata all’indirizzo https://www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/trasporti-scolastici .

Per quanto concerne le mense scolastiche nelle strutture per l’infanzia, primarie e alla media Calvino, è possibile sino al 10 settembre presentare la domanda di iscrizione o dare conferma dei dati – per chi già fruisce del servizio – tramite il modulo on line sul portale del Comune di Piacenza https://piacenza.ecivis.it .

Per chi non è mai stato iscritto al servizio, occorre effettuare la registrazione al portale, inserendo il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del genitore che richiede l’iscrizione (genitore pagante); per chi già fruiva della mensa, è comunque necessario accedere al modulo “iscrizioni” per confermare o modificare i dati del bambino, mentre se si cambia ciclo scolastico si deve trasmettere una nuova domanda.

Eventuali riduzioni o agevolazioni saranno riconosciute dal mese successivo alla presentazione della domanda o della relativa documentazione. Il portale Ecivis, attivo dal 2018, consente ai genitori registrati di accedere nel corso dell’anno a tutte le informazioni riguardanti il menù, le scadenze, gli eventi in programma, le tariffe e le rette mensili, che possono essere pagate direttamente on line attraverso il portale PagoPa del Comune di Piacenza. Tutte le istruzioni e le indicazioni operative, utili per effettuare la registrazione, sono disponibili nella pagina dedicata alle mense del sito web comunale e sullo stesso portale Ecivis.

Solo per i cittadini che non hanno possibilità di utilizzare Internet in autonomia, è possibile richiedere assistenza per la compilazione della domanda al Quic di viale Beverora, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, purché muniti di documento del genitore pagante e del bambino, di codice fiscale del bambino, di eventuale certificazione Isee e, se presenti, certificazione ex lege 104 o atto di affido. In alcuni periodi e in alcune fasce orarie, potrebbe essere richiesto un tempo di attesa variabile in base all’afflusso degli utenti per altri servizi. (nota stampa)