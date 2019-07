Servizio trasporto scolastico, il 10 agosto termine ultimo per le iscrizioni

Il Comune di Piacenza comunica che sabato 10 agosto è il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al trasporto scolastico per il 2019-2020.

Il servizio – fa sapere il Comune -, affidato a una ditta esterna, è stato attivato anche quest’anno dall’Amministrazione comunale per agevolare l’accesso alle strutture e la mobilità per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la primaria in zone di periferia urbana o, se residenti nelle frazioni, in città. Garantito per le primarie Carella, Vittorino da Feltre, Mucinasso, Alberoni, San Lazzaro, Caduti sul Lavoro e don Minzoni, nonché per le scuole dell’infanzia di Gerbido e Borghetto, si rivolge in primo luogo agli alunni che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri, a causa della distanza o degli orari di lavoro dei genitori.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda di iscrizione attraverso il modulo reperibile sul sito web comunale o disponibile, in formato cartaceo, presso gli sportelli Quic di viale Beverora. La tariffa, mensile o annuale, prevede agevolazioni correlate ai livelli Isee o alla fruizione del bus da parte di più minori appartenenti allo stesso nucleo. Tutta la documentazione, incluse le tariffe, le linee attive e i percorsi seguiti dai pulmini, è pubblicata sul sito web comunale all’indirizzo: https://www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/trasporti-scolastici.

Le richieste compilate possono essere consegnate personalmente – entro e non oltre il 10 agosto – presso gli stessi sportelli Quic o, sempre nel rispetto dei termini, inviate tramite posta elettronica (allegando il modulo e la copia del documento del genitore firmatario) a antonella.longo@comune.piacenza.it, per l’Unità operativa Servizi per l’Infanzia, la Scuola e la Formazione. Si ricorda che gli sportelli Quic sono aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, il sabato dalle 8.15 alle 12.15.