“Sette ragazze imperdonabili”, reading concerto di Maria Antonietta al Fillmore Festival, la rassegna in programma a Cortemaggiore (Piacenza) dal 19 al 21 luglio.

Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, è una cantautrice indie originaria di Pesaro. Reduce dal tour nazionale di Deluderti, il suo ultimo album, Maria Antonietta farà tappa anche a Cortemaggiore per presentare dal vivo in una serie di speciali reading – concerti “Sette Ragazze Imperdonabili”, il suo primo libro dedicato ad alcune figure femminili importanti per la sua formazione ed ispirazione.

Il primo libro di Maria Antonietta “Sette ragazze imperdonabili”, uscito il 19 marzo per Rizzoli, è diventato uno spettacolo, un vero e proprio reading – concerto con letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate in una veste del tutto inedita. Sul palco con lei Daniele Rossi, che si alternerà tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo.

“Sette ragazze imperdonabili” è un omaggio alle sue sorelle maggiori Cristina Campo, Etty Hillesum, Antonia Pozzi, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Marina Cvetaeva, Giovanna d’Arco.

Femmine radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche, che l’hanno ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie.