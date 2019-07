Sforza Fogliani: “Per Piacenza torni centrale il rapporto con Genova”

Continuano le nostre interviste sul futuro di Piacenza. Un mosaico di opinioni e di proposte si va componendo, anche se abbiamo intenzione di ascoltare ancora tante voci.

E’ una domanda un po’ provocatoria quella che abbiamo rivolto e rivolgeremo a diverse persone influenti o che hanno qualcosa da dire su Piacenza: “Qual è il progetto per la nostra città che vorrebbe vedere realizzato nel 2040?”

Nel contributo video qui sopra parla il presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani, che si richiama alla storia di Piacenza per guardare al futuro.

Secondo Sforza non basta “la sopravvivenza” per la nostra città: “Piacenza torni protagonista – afferma – ristabilendo un asse verticale di collegamento con Genova, che è stato la fortuna della nostra realtà territoriale dal Medioevo in poi. Fino alla costituzione di un Ducato inventato del tutto senza nessun riferimento preciso alla nostra economia e ai nostri traffici”.

Abbiamo deciso di ascoltare tante voci su questo tema perchè senza un po’ di respiro strategico non si va da nessuna parte. Quella del futuro è una questione che riguarda una comunità nel suo complesso, se ancora si concepisce come tale. Nei prossimi giorni nuove opinioni e nuove proposte.

