Shock anafilattico per la puntura di un calabrone, grave 45enne

Si sente male dopo la puntura di un insetto, salvato grazie ai tempestivi soccorsi.

E’ successo nel pomeriggio di giovedì in via Strinati a Piacenza, a Le Mose. L’uomo, di 45 anni, è andato in shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone, perdendo conoscenza.

Scattato l’allarme, sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118: i sanitari hanno effettuato il trattamento specifico d’urgenza e l’uomo ha ripreso conoscenza. E’ stato quindi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza.

Qualche ora prima, questa volta nella zona di Travo, un bambino di 11 anni era stato soccorso sempre a seguito della puntura di un insetto.