Si ribalta col furgone a Verano di Podenzano, muore l’autista

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 20 luglio a Verano Podenzano, lungo la strada che dalla Statale 45 collega il comune della Valnure.

Un furgone si è ribaltato per cause ancora da chiarire nel campo a lato della carreggiata, nei pressi dell’incrocio per Verano, e l’autista è rimasto ucciso schiacciato all’interno del mezzo.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata di Rivergaro e l’automedica, più i vigili del fuoco da Piacenza e la Polstrada per i rilievi.

Per l’uomo alla guida di un Fiat Ducato, classe ’71 e residente a San Giorgio, non c’è stato nulla da fare.

Per consentire i soccorsi è stata temporaneamente chiusa la strada.

IN AGGIORNAMENTO