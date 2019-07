Sì unanime della Camera alla legge sui defibrillatori che parla anche piacentino

Arriva il primo sì alla proposta di legge “salvavita”. La Camera ha dato unanime via libera al provvedimento – che passerà ora all’esame del Senato – con il quale disciplina l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Presentato da Giorgio Mulè (Fi) e Mara Lapia (M5s), il testo ha l’obiettivo di rendere obbligatori i defibrillatori in tutti gli uffici e luoghi pubblici. Fra le novità anche l’introduzione di una app che consentirà di sapere dove si trova, in caso di necessità, il defibrillatore più vicino, e l’organizzazione di corsi di formazione per i ragazzi delle scuole dell’obbligo.

Una legge che parla anche piacentino: la dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita, ha partecipato attivamente alla stesura del testo, illustrando insieme all’avvocato Augusto Ridella, consulente giuridico dell’associazione, i risultati ottenuti da Progetto Vita davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Una esperienza nata 21 anni fa che ha portato a installare a Piacenza 877 defibrillatori, tutti registrati nella APP Progetto Vita e nella APP DAE-Responder prodotta dalla regione Emilia Romagna, facendone la provincia più cardioprotetta d’Europa. “Nel 2016 – aveva ricordato Aschieri – abbiamo pubblicato l’aggiornamento dei dati di sopravvivenza nel modello Piacenza Progetto Vita: 41,4% contro 5,9% di sopravvivenza nei pazienti rispettivamente defibrillati dal personale laico (non sanitario) rispetto ai pazienti defibrillati e rianimati dal personale sanitario”.

DE MICHELI “DA PIACENZA ESEMPIO PER TUTTA L’ITALIA” – Soddisfazione dopo l’approvazione della legge alla Camera ha espresso la parlamentare piacentina Paola De Micheli: “Una storia – ha scritto su Facebook – che nasce dalla mia città Piacenza con Progetto Vita Piacenza e diventa esempio per tutta l’Italia, grazie al professor Alessandro Cappucci e all’amica dottoressa Daniela Aschieri per il loro impegno professionale e generoso. Ora avanti per il passaggio finale al Senato!”.