Dopo un weekend caratterizzato da piogge e instabilità, torna il bel tempo a Piacenza.

L’inizio di settimana si preannuncia infatti all’insegna del sole e con poche nuvole in cielo: secondo quanto rileva Arpae le temperature si segnalano in aumento a partire dalla giornata di martedì 30 luglio, con massime pomeridiane comprese tra i 26 °C sui rilievi e 33 °C in pianura.

Anche mercoledì 30 luglio è prevista una giornata caratterizzata da clima stabile: temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 23 °C in pianura e massime pomeridiane comprese tra 26 °C sui rilievi e 33 °C in pianura.