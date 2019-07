Sopralluogo di Tassi a Borghetto e Roncaglia: “Continua la manutenzione delle strade”

Via Solenghi, Strada della Chiesa, Via Ghernardi, Strada Volpara: da i Dossi a Roncaglia prosegue il piano straordinario di manutenzione stradale che l’Amministrazione comunale di Piacenza ha programmato per l’anno 2019 e che vede l’intervento su più di 70 strade con opere di asfaltatura e sistemazione del manto stradale ammalorato o dei marciapiedi.

Nei giorni scorsi l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi ha potuto verificare l’esecuzione dei lavori e ricevere richieste e segnalazioni per quanto riguarda i prossimi interventi da realizzare. “Gli interventi eseguiti e in fase di esecuzione rientrano nel piano opere pubbliche licenziato con il bilancio di previsione – spiega Tassi – mentre con la variazione di bilancio di fine giugno abbiamo inserito un’altra settantina di strade e marciapiedi, sulle quali si interverrà dal prossimo autunno, sia in città sia nelle frazioni, che stiamo visitando in questo periodo proprio per comprendere quali possano essere le più urgenti necessità a livello di lavori pubblici e manutenzione”.

Durante il sopralluogo a Roncaglia e Borghetto, l’Assessore Tassi, accompagnato dai tecnici comunali, ha potuto registrare alcune richieste di interventi, anche per ciò che riguarda la viabilità e quindi la sicurezza ciclopedonale delle due frazioni che verranno condivise con gli assessorati di riferimento in modo da trovare le soluzioni più adeguate e maggiormente condivise dai cittadini.