Sorpresi mentre rubavano tre fusti di birra da 30 litri: arrestati due giovani pregiudicati

Sorpresi a rubare fusti di birra: in manette due giovani pregiudicati di 27 e 23 anni.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Stazione di Cortemaggiore, che hanno eseguito l’arresto, nella tarda mattinata del 30 luglio i due sono stati colti in flagrante mentre stavano rubando birra da un capannone di una ditta che distribuisce bibite a Cortemaggiore.

I militari hanno raccontato che i ladri hanno agito nel momento in cui il proprietario della ditta si è allontanato dal capannone per effettuare una consegna, lasciando il cancello di accesso aperto.

Immediatamente, con la loro autovettura, già pronta con i sedili posteriori abbassati, si sono introdotti all’interno dove erano custodite le bibite, caricando sull’auto tre fusti di birra da 30 litri ognuno e tre cartoni di birra in bottiglia.

Sfortunatamente per loro, però, il proprietario è ritornato in ditta poco dopo cogliendoli sul fatto: ha subito telefonato al 112 e sul posto è giunto un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda.

Come riferisce l’Arma, i due disoccupati, che avevano anche rubato del contante dall’ufficio della ditta, sono stati arrestati perché sorpresi in flagranza di furto e trattenuti in caserma.

Nella prossime ore è previsto il rito direttissimo.