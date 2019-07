Spazio 2, presentazione dei corsi Eipass per certificazione informatica

Nella serata del 10 luglio a Spazio2 continua il percorso formativo mirato al mondo del lavoro.

Dopo l’incontro, condotto da Paola Baldini, incentrato sulle tre figure lavorative attualmente cercate dall’Agenzia regionale dell’Emilia Romagna, stasera alle 21 si aggiunge infatti la presentazione dei corsi Eipass che verranno organizzati tra settembre e ottobre.

I corsi in questione consentono di accedere alla certificazione informatica EIPASS 7 MODULI USER, utile sia in ambito scolastico ed universitario che per acquisire punteggi validi per i concorsi pubblici – come il Concorso Scuola 2019. Un appuntamento che, oltre alla presentazione dei corsi, spiegherà anche le opportunità di tutoring personalizzato che il corso stesso metterà a disposizione.

Per maggiori informazioni scrivere a spazio2piacenza@gmail.com o andare sul sito www.spazio2piacenza.it.