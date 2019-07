Un ingresso alla città che lascia quanto meno a desiderare.

Le foto che abbiamo raccolto ritraggono la porzione di strada Agazzana di qualche centinaio di metri, all’altezza del quartiere della Besurica. Testimoniano la condizione degli arredi urbani e della segnaletica stradale segnata da degrado e incuria.

di 13 Galleria fotografica Ingresso alla città, la situazione alla Besurica









Per non parlare – ma di questo si è parlato già tanto – dell’immancabile erba alta. Che diventa segnale di confine: come si vede dalla foto qui sotto, l’erba è stata tagliata all’esterno del cartello di località (di competenza della Provincia), mentre nella parte interna (di competenza comunale) piante e cespugli la fanno da padrone.

E ancora: le due fermate dei bus invase dalle erbacce, cartelli stradali abbattuti, divelti o vandalizzati, marciapiedi e cordoli in stato di abbandono, e per non farci mancare nulla, la visibilità della rotatoria con la tangenziale sud (quella con l’aratro) in parte ostruita dalle fronde di un albero cresciuto evidentemente troppo. Fatevi un’idea guardando la gallery.

Insomma non un bel biglietto da visita per chi accede a Piacenza provenendo da Gossolengo.