Successo a Castelnuovo Fogliani per il reading sui Promessi Sposi. Venerdì appuntamento a Lodi

Prosegue con successo l’estate manzoniana targata Banca di Piacenza.

Dopo il debutto di Mino Manni e Marta Ossoli ad Agazzano, la rassegna “Il liberismo economico nei Promessi Sposi – Dalla rivolta del pane alla peste” è proseguita nella bella cornice del giardino della Villa di Castelnuovo Fogliani. Accompagnati dalle musiche di Silvia Mangiarotti al violino e Francesca Ruffilli al violoncello, i due attori hanno coinvolto il numeroso pubblico con la lettura dei passi manzoniani riferiti in particolare all’episodio di “Renzo e la notte trascorsa all’osteria” durante la rivolta del pane a Milano. Testi ben recitati e musica ben suonata sono stati gli ingredienti di una formula promossa a pieni voti, a giudicare dai tanti applausi ricevuti.

Prossimo appuntamento venerdì 12 luglio a Lodi (piazza Broletto o sotto gli omonimi portici in caso di maltempo): Manni e Ossoli racconteranno “La discesa dei lanzichenecchi e la morte di Don Rodrigo”. Una piacevole occasione per un insolito ripasso dei Promessi Sposi che – come sosteneva Luigi Einaudi – «è uno dei migliori trattati di economia politica che siano mai stati scritti».

Preavvisare la propria partecipazione telefonando allo 0523 542357 o scrivendo a relaz.esterne@bancadipiacenza.it