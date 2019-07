Tanti piazzamenti per il VO2 Team Pink a Casale sul Sile

Proficua “spedizione” veneta per il VO2 Team Pink, protagonista a Casale sul Sile (Treviso) nel Gran Premio Industria e Commercio.

In mattinata, spazio in primis alla gara per Donne Esordienti, con la piacentina Arianna Giordani sesta e la casalasca Elena Delogu settima: per la prima, secondo posto nei primi anni, mentre per la seconda quinta piazza tra le atlete del secondo anno. Inoltre, nelle Allieve settima posizione per la “panterina” reggiana Elisa Incerti.

Infine, nel pomeriggio spazio alla gara Open, dove il VO2 Team Pink vedeva le Junior in gara sfidando le coetanee e anche le più esperte Elite. Di rilievo il quinto posto assoluto (e terzo Junior) della piacentina Martina Sgrisleri, che ha preceduto anche diverse e qualificate atlete Elite al traguardo.

Risultati Casale sul Sile

Ordine d’arrivo Donne Open: 1° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team) 111 chilometri e 600 metri in 2 ore 42 minuti 5 secondi, media 41,312 chilometri orari, 2° Emanuela Zanetti (Team Gauss), 3° Prisca Savi (Scv Bike Cadorago), 4° Francesca Selva (T Red Factory Racing), 5° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink), 6° Ana Maria Covrig (Eurotarget Bianchi Vittoria), 7° Giada Damuzzo (Team Lady Zuliani), 8° Martina Toffanin (Top Girls Fassa Bortolo), 9° Katia Ragusa (BePink), 10° Lisa Morzenti (Eurotarget Bianchi Vittoria).

Classifica Donne Juniores: 1° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team), 2° Prisca Savi (Scv Bike Cadorago), 3° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink), 4° Giada Damuzzo (Team Lady Zuliani), 5° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team), 6° Maria Pia Chiatto (Breganze Wilier Team), 7° Beatrice Pozzobon (Ciclismo Insieme), 8° Alessandra Grillo (Racconigi Cycling Team), 9° Veronica Zaninelli (Team Gauss), 10° Iuliia Galimullina (Russia)

Ordine d’arrivo Donne Allieve: 1° Sabrina Ventisette (Campi Bisenzio) 68 chilometri e 200 metri in 1 ora 48 minuti, media 37,889 chilometri orari, 2° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este), 3° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 4° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 5° Alessia Foligno (Conscio Pedale del Sile), 6° Giada Maria Ambrosi (Luc Bovolone), 7° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 8° Elisa Fedeli (Team Di Federico White), 9° Gaia Bolognesi (Re Artù General System), 10° Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile)

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Beatrice Bertolini (M.B. Victory Team) 37 chilometri e 200 metri in o1 ora 1 minuto 49 secondi, media 36,107 chilometri orari, 2° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 3° Greta Cettolin (Young Team Arcade), 4° Emma Meucci (Campi Bisenzio), 5° Ilaria Prevedello (Ciclisti Padovani), 6° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 7° Elena Delogu (VO2 Team Pink), 8° Rebecca Tomei (Team Npm Chianciano), 9° Veronica Grisotto (Breganze Wilier Team), 10° Sara Faustini (Cycling Team Ekoi Petrucci)

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Beatrice Bertolini (M.B. Victory Team), 2° Greta Cettolin (Young Team Arcade), 3° Emma Meucci (Campi Bisenzio), 4° Ilaria Prevedello (Ciclisti Padovani), 5° Elena Delogu (VO2 Team Pink), 6° Rebecca Tomei (Campi Bisenzio), 7° Veronica Grisotto (Breganze Wilier Team), 8° Sara Faustini (Cycling Team Ekoi Petrucci), 9° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona), 10° Alice Carniato (Young Team Arcade)

Classifica Donne Esordienti primo anno Casale sul Sile: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 2° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 3° Virginia Iaccarino (Team 1971), 4° Asia Sgaravato (Cycling Team Ekoi Petrucci), 5° Paola Tarolli (Alto Adige-Sv Sudtirol), 6° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 7° Alice Bulegato (Breganze Wilier Team), 8° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 9° Hermina Lover Medeot (Team Spercenigo Friuli), 10° Vittoria Pirro (Villongo).