Team Synergy, successo per Davide Pau al “Trail Monte Caio”

Quella appena conclusasi è stata una settimana ricca di impegni per il Team Synergy e per PasSport. Tra gare di trail e scalate ad alta quota, gli atleti piacentini si sono messi in evidenza per capacità atletiche e resistenza alla fatica, portando a casa importanti risultati.

TRAIL MONTE CAIO PER SYNERGY E PASSPORT – Domenica 23 giugno nella provincia di Parma, e più precisamente nella frazione di Schia, è andato in scena il Trail Monte Caio, gara di trail running sulla doppia distanza di 12 e 21 chilometri.

Tre gli atleti piacentini in gara: Davide Pau (Synergy) e Paolo Fulgoni e Svetlana Ciobanu (Passport). Pau ha partecipato alla gara short, la sua distanza preferita, ed è stato l’unico a concludere la gara sotto l’ora, facendo segnare il tempo di 59 minuti e aggiudicandosi la competizione che vedeva al via 93 atleti. Fulgoni e Ciobanu si sono invece cimentati nella distanza più lunga concludendo insieme con il tempo di 2.31.12, rispettivamente 64esimo e 65esima assoluta su 127 atleti totali. La gara, organizzata dal patron Daniel Bocchi, è stata molto partecipata con un totale di circa 400 presenze considerando anche la marcia non competitiva.

I prossimi appuntamenti di Trail Running nel Piacentino sono il Ferriere Trail Festival, che si disputerà il 26 e 27 luglio promosso dalla squadra Piacenza Natural Sport A.S.D. e, successivamente, il Mome Trail a Momeliano nella serata del 3 agosto organizzato da Passport A.S.D. .

ANCORA ALPI GRAIE PER SYNERGY – La settimana successiva al Trail d’le Masche di Chialamberto (Torino), Synergy si è spostata sul Gran Paradiso, sempre nelle Alpi Graie, con una squadra formata da Mario Speroni, Marcello Ceresa, Giovanni Agnelli e Valerio Calandroni.

“La partenza per l’avvicinamento – raccontano i dirigenti del Team Synergy – è iniziata il 28 giugno in mattinata dalla sede sociale di Gropparello; da qui si è raggiunta in auto Località Pont, situata nel comune di Valsavarenche (AO) a quota 2000m s.l.m., per raggiungere, dopo un ascesa di circa 750 metri e 5 chilometri, il Rifugio Vittorio Emanuele II”.

“Domenica 29, il Team partito alle ore 2:28 dal Rifugio Vittorio Emanuele II ha conquistato la vetta del Gran Paradiso alle ore 6, godendo dello spettacolo dell’alba. La spedizione non ha incontrato difficoltà e anche in cordata c’è stata sinergia. Dopo la conquista della vetta il rientro al rifugio per festeggiare la riuscita dell’impresa, per poi preparare tutto il materiale per il rientro”.

Lo staff Synergy “si complimenta per le iniziative del gruppo”, sottolineando “l’apprezzamento per la preparazione e programmazione delle spedizioni, che dimostrano grande intelligenza ed esperienza in montagna, alla quale va sempre dato del “Lei””.