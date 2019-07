Come preannunciato, nella giornata di lunedì 22 luglio sono iniziati a Piacenza i lavori per il raccordo della linea di teleriscaldamento in Via Pace e a ridosso dell’intersezione fra via Romagnosi e via Daveri.

La circolazione risulta perciò momentaneamente sospesa in entrambi i tratti: sarà concesso il transito – in accordo con gli orari di scavo – ai soli residenti. Il cantiere interesserà tutta la zona di piazza Duomo. Il mercato bisettimanale e quello contadino sono stati, pertanto, trasferiti rispettivamente sul Facsal e in piazza Cavalli.