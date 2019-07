Prosegue il ciclo dei “Martedì d’estate” promossi dall’associazione 100×100 in Movimento presso la Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza. Il prossimo appuntamento è per il 9 luglio, alle 21, con la serata sul tema “Tentacoli mafiosi e collusione in terra emiliana. Webdoc e testimonianze”.

Interverrà l’ex presidente di Cna-Fita Autotrasportatori Cinzia Franchini, editrice de “La Pressa”, che ha denunciato l’organizzazione criminale e portato l’associazione di cui era alla guida a costituirsi parte civile nel processo Aemilia. Accanto a lei Catia Silva, che porterà la sua esperienza di consigliera comunale di opposizione della municipalità di Brescello (Re), prima Amministrazione cittadina in Emilia Romagna ad essere commissariata per mafia.

Sarà ospite, nell’occasione, anche la giornalista Giulia Paltrinieri, autrice del documentario diffuso via Internet “Le mani sul fiume” – che sarà proiettato nel corso dell’evento – e vincitrice, nel 2017, del premio Roberto Morrione.