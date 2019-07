Tentata truffa al quartiere Ciano “Nessun operatore promuove bonus energetici a domicilio”

A seguito della segnalazione e delle richieste di chiarimenti ricevute stamani da alcuni inquilini di un condominio Acer, il Comune di Piacenza e la stessa Agenzia per l’edilizia residenziale pubblica ricordano che nessun operatore dei due enti promuove, a domicilio, agevolazioni sulle tariffe idriche ed energetiche.

“Le istanze per ottenere i bonus luce, gas e acqua – spiegano – si presentano, infatti, consegnando personalmente la domanda agli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora 57. I relativi moduli possono essere scaricati dal sito www.comune.piacenza.it, con la possibilità di assistenza nella compilazione presso l’Informasociale di via Taverna 39 o via XXIV Maggio 28″.

L’Amministrazione comunale e Acer invitano quindi i cittadini a “diffidare di chiunque si qualifichi come dipendente Acer o del Comune, millantando – come è avvenuto oggi nel quartiere Ciano – di essere stato inviato per aiutare i residenti nella compilazione delle richieste per i bonus energetici”.