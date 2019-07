Terzo appuntamento con il festival di Teatro Antico, protagonista Paolo Rossi

Terzo appuntamento con il festival di Teatro Antico di Veleia a Lugagnano (Piacenza), protagonista Paolo Rossi

Domenica 14 luglio 2019, alle ore 21.30, Paolo Rossi farà rivivere il mito de “La maga Circe – Canto X Odissea un racconto mediterraneo”, all’interno della rassegna che vede la direzione artistica di Paola Pedrazzini.

Nel canto X dell’Odissea, Ulisse giunge all’isola della bellissima Circe, la maga che trasforma gli uomini in porci facendo loro scordare il ritorno.

Paolo Rossi, il più imprevedibile e incisivo degli attori comici italiani, restituisce al rito civile della narrazione orale alcune delle più belle e amate pagine omeriche, accompagnandoci con spiazzante e surreale ironia alla riscoperta del poema fondativo della civiltà occidentale, per chiudere con una sorpresa (novità assoluta e anteprima per Veleia): gli appunti per un poemetto eroicomico dedicato al grande Enzo Jannacci, la Jannacceide.

L’edizione 2019 di Veleia si chiude mercoledì 17 luglio, ore 21.30, con Uto Ughi e l’Orchestra I Filarmonici di Roma

in Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi – Concerto e sonetti bucolici.

Biglietti (se disponibili) acquistabili on line su Ticketone, sportello Rossogotico in piazza Cavalli a Piacenza, e direttamente a Veleia.