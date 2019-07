Torna il Cinema di una volta a Borgonovo Val Tidone: due serate all’ex Macello

Torna l’appuntamento con il Cinema di una Volta a Borgonovo Val Tidone (Piacenza), evento organizzato dalla Pro Loco con il sostegno di vari sponsor locali.

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto dalle ore 21.15 nel parco dietro all’Ex Macello di Borgonovo (Via Rodolfo Betta) saranno proiettati film su pellicola 35mm, con proiettore d’epoca della collezione di Paolo Truffelli. L’ingresso è gratuito: un’occasione unica per godere del fascino della pellicola in due sere d’estate.

Mercoledì 31 luglio in programma “Indiana Jones e l’ultima crociata”, terzo capitolo della celebre saga con protagonista Harrison Ford. Il film, diretto da Steven Spielberg, uscì nelle sale nel 1989. Giovedì 1 agosto sarà invece la volta di “Apollo 13”, film del 1995 diretto da Ron Howard. La pellicola, che vede tra i protagonisti Tom Hanks e Kevin Bacon, si apre con la scena del celebre allunaggio del 1969, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario.

Il Cinema di una Volta precede la 53ª Festa d’la Chisöla di Borgonovo Val Tidone, appuntamento clou del calendario targato Pro Loco che si svolgerà il 30-31 agosto e domenica 1 settembre.