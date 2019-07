Torneo San Lazzaro, da calciatori a donatori grazie ad Avis “Un piccolo gesto che può salvare la vita”

Si è conclusa nella serata di sabato 29 giungo la dodicesima edizione del Torneo di Calcio a 5 di San Lazzaro sostenuto da Avis Comunale di Piacenza.

Dall’anno 2008, il Torneo è un appuntamento consolidato, sana competizione e divertimento, oltre ad un luogo dove poter trascorrere una piacevole serata a tavola in compagnia. L’Avis Comunale di Piacenza ha, da tanti anni, scelto di sostenere la bella iniziativa proposta dalla parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli. Sono stati oltre 200 i calciatori partecipanti, oltre al numeroso pubblico presente alle serate. Diversi sono i ragazzi, sensibilizzati dai volontari Avis presenti per le 7 settimane del torneo, che effettueranno l’idoneità alla donazione di sangue.

Giovanni Villa, Presidente dell’AVIS Comunale di Piacenza, ha voluto ringraziare gli organizzatori del torneo e i donatori, invitando il pubblico ad avvicinarsi al gesto della donazione di sangue: “E’ un dovere morale – ha sottolineato – per coloro che godono di buona salute, un piccolo gesto che può salvare la vita di tante persone che ogni giorno, a causa di incidenti o malattie, hanno bisogno di sangue”. “Donate prima di partire per le vacanze – ha poi esortato – , il fabbisogno durante i mesi estivi è molto alto”.

“Adesso ci godremo un periodo di meritate vacanze – hanno poi commentato gli organizzatori del torneo Marco Piccoli ed Emanuele Moia -, presto torneremo però al lavoro per la progettazione dell’edizione 2020 del San Lazzaro”

La classifica: la squadra “Non Fut Con Fdp” si laurea campione della 12° edizione, mentre “Studio tecnico geometra Clementi” e “Casta Way” si aggiudicano rispettivamente la 2° e 3° posizione. “LBA” vince il Cucchiaio di Legno, mentre il premio Fair Play va alle squadre “Anca FC”, “Asd San Nicolò”, “F.C. Crediamo”, “Nsc Scarpons”,” Spartak Binario 411” e “T&L”. Luca Gazzola della squadra “Non Fut Con Fdp” vince il premio come miglior giocatore, Cristiano Romani dello “Studio tecnico geometra Clementi” come miglior portiere, e Andrea Borghi giocatore di “Europa Services” come miglior marcatore.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.torneosanlazzaro.it.