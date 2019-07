Tragedia in casa, bimbo di tre mesi trovato morto dalla mamma

Tragedia all’interno di un’abitazione nel tardo pomeriggio di sabato 20 luglio a Piacenza. Un bambino di soli tre mesi è deceduto dopo il trasporto di urgenza in ospedale dalla sua abitazione in via Mazzini.

Secondo quanto si è appreso, il piccolo sarebbe stato trovato senza vita dalla madre mentre si trovava in casa. In un primo tempo era stata presa in considerazione l’ipotesi di una morte per annegamento, anche per la presenza in casa di una piccola piscina, ma i primi accertamenti sul corpo del bambino avrebbero successivamente escluso una tale circostanza.

Sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118, insieme alle volanti della polizia. Il bambino, di nazionalità straniera, è stato subito condotto in condizioni disperate in ospedale, dove purtroppo è deceduto.